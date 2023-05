A Grande Vencedora da Final d'O Triângulo é... Veja aqui!

Saiba quem é a grande vencedora da primeira edição do Triângulo!

Carolina Aranda é a grande vencedora d’O Triângulo. A finalista ocupa então o primeiro lugar do pódio com 52% dos votos, deixando Inácia Nunes em segundo lugar com 48% dos votos.

Em terceiro lugar ficou então Mariana Duarte, em quarto lugar Sara Sistelo e em quinto Moisés Figueira.

Este domingo, dia 28 de maio de 2023, é a grande final d’O Triângulo. O programa que estreou a 26 de fevereiro termina hoje numa Final repleta de emoção.

A gala está a ser recheada de surpresas e conta com a presença de vários ex-concorrentes.

Veja aqui o momento da revelação.