Inês Castel-Branco deixa cliente à beira de um "ataque de nervos"

Inês Castel-Branco foi uma das protagonistas do «Toda A Gente Me Diz Isso» do passado dia 26 de fevereiro, onde 'vestiu a pele' de Anabela, funcionária de uma loja de artigos eletrónicos.

A atriz atendeu um cliente, a quem tentou 'impingir' um vibrador, afirmando que, na compra dos dois produtos comprados, lhe oferecia um. O cliente mostra-se desagradado com a ideia, mas esta insiste que é um ótimo presente para a esposa, de 72 anos.

