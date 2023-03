Jandira Dias revela o que Ângelo Dala lhe disse antes de abandonar O Triângulo! Saiba tudo aqui

Em lágrimas, Jandira deixa casa em choque com revelação: «Por motivos pessoais, vou desistir do programa»

Depois de ter decidido abandonar o programa, Jandira Dias esteve em direto no Instagram d’O Triângulo com a repórter digital Mafalda Oliveira e respondeu às perguntas dos seguidores.

Jandira Dias revelou quais foram as últimas palavras de Ângelo Dala antes da concorrente abandonar a casa d’O Triângulo.

«O Dala teve influência na tua desistência?», questionou um dos espectadores.

«Não, nem pensar! Nem lhe dava essa hipótese nem esse privilégio de sentir que eu desisti por causa dele. Não… Foi mesmo por forças maiores, pessoas e familiares que me fizeram sair», esclareceu a ex-concorrente.

«Vi o abraço entre ti e o Dala, sentiste que foi sincero?», perguntou um seguidor.

«Se foi sincero da parte dele, eu não sei. Mas ele me disse: Não leve a peito o que aconteceu aqui», respondeu Jandira.

«Se ele disse isso é porque ele sabe e está consciente do que tem feito dentro da casa e ele não quer que as pessoas olhem para ele com outros olhos», acrescentou.