Leonor Seixas partilha momentos das gravações dos «Morangos com Açúcar»

Leonor Seixas usou os stories do seu Instagram para partilhar, nesta quarta-feira (10 de maio), alguns momentos das gravações da nova temporada dos «Morangos com Açúcar», que começaram em abril.

Num campo de padel, a atriz, que deu vida a Lúcia em «Quero é Viver» e que foi mãe no final de março, mostrou o realizador Francisco Antunez, diretor do projeto, as atrizes Rita Pereira e Beatriz Godinho e ainda o namorado, Miguel Oliveira, professor de padel, com a filha de ambos, Júlia, ao colo:

Recorde-se que Margarida Corceiro e Madalena Aragão já haviam partilhado imagens no mesmo cenário.

Aproveite para ver, ou rever, o que Francisco Antunez revelou, numa entrevista para a TVI Ficção: