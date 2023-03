Liliana Almeida quebra silêncio e esclarece em que ponto está o casamento com Bruno de Carvalho

Depois de muitas dúvidas sobre o estado da relação, Liliana Almeida veio garantir que «está tudo bem» no casamento com Bruno de Carvalho. Os rumores sobre a alegada crise começaram depois da cantora não ter passado o aniversário com o marido e deste fazer um vídeo enigmático para as redes sociais, no qual pedia desculpas.

Agora, Liliana Almeida vem colocar um ponto final no assunto e garantir que os dois não estão separados. «Não, não estou separada. Continuo casada e está tudo bem», declarou, à Tv Guia.

