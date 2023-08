A Ex-periência: Lucas Secco não desistiu do culturismo e as diferenças já são notórias! Veja aqui

Lucas Secco, ex-participante da Ex-periência, está irreconhecível!

Recorde-se que o ex-participante entrou no programa com a companheira Michelle. Lucas Secco dedicou-se ao culturismo e Michelle sempre o apoiou. Michelle começou a aperceber-se que nessa altura, Lucas só olhava para o seu umbigo, «cegou com a fama» e não percebeu que Michelle estava mal naquela relação: «Redes sociais, a atenção, era mais importante que eu».

A relação dos dois estava a descambar e Michelle começou a «invadir» a privacidade de Lucas: «Ela mexia no meu telemóvel às escondidas, esperava até eu adormecer para ir ver».

Após a saída do programa, o casal mostrou-se bastante grato pela experiência que viveram no programa. Lucas dedicou-se cada vez mais ao culturismo e já são notórias as diferenças corporais!

