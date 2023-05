Mafalda Castro vai enfrentar novo desafio na TVI! Descubra tudo

Mafalda Castro, ex-apresentadora dos Diários d’O Triângulo, regressa à TVI na próxima segunda-feira, dia 5 de junho. A notícia foi anunciada no programa «Dois às dez», esta manhã.

Maria Cerqueira Gomes, esteve à conversa com Cláudio Ramos e Maria Botelho Moniz, onde falou sobre o novo programa «Casamento Marcado». Revelou ainda que Mafalda Castro, vai ser a responsável por conduzir as emissões diárias do novo programa da TVI, a partir das 18h.

Relembre-se que Maria Cerqueira Gomes vai ser a apresentadora do novo programa da TVI, Casamento Marcado, que estreia já no dia 3 de junho. Neste formato inovador, os participantes são desafiados a marcar a data do casamento antes de encontrarem o noivo ou noiva.