Margarida Corceiro regressa a Portugal para uma noite especial

Margarida Corceiro, que estava com Francisca Cerqueira Gomes no Havai, regressou a Portugal no passado dia 10 de março e foi uma das figuras públicas que marcou presença na Moda Lisboa, no domingo, dia 12.

A atriz, que dá vida a Rita em «Quero é Viver», fez-se acompanhar por uma amiga e deslumbrou com um visual em tons de amarelo, num blazer de lantejoulas oversized e uma saia de rede, também brilhante.

Veja as fotos partilhadas em baixo e espreite também o vídeo publicado por Margarida Corceiro, quando realizou um dos seus sonhos no arquipélago americano, em pleno Oceano Pacífico, em cima.