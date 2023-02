Já começaram as picardias n’O Triângulo! Veja as caretas de Mariana Duarte para Alice Santos

Alice Santos foi um dos temas mais comentados pelos concorrentes nas primeiras horas dentro da casa d’O Triângulo. Os vídeos virais que protagonizou fora da casa com opinião polémica sobre o uso de medicamentos foram comentados. Em reunião na sala, Alice Santos acabou por admitir perante os colegas que entrou no programa da TVI pela «fama e sucesso». Enquanto, Alice explicava os seus motivos, Mariana Duarte gozou com a colega, fazendo caretas.

Mais tarde, Mariana Duarte afirmou na sala do Mestre: «A opinião que eu tenho sobre ela: acha-se um pouco superior aos outros»