Michelle Ferreira declara-se a pessoa especial: «Não me deixou perder a esperança no homem…»

Michelle Ferreira assinalou o aniversário do irmão e escreveu uma dedicatória especial.

«Hoje é o dia do meu irmão @elcioferreira07 , ser humano que não me deixou perder a esperança no homem.. Que sempre esteve ao meu lado, como amigo, pai e mentor.», começou por escrever a participante da Ex-periência.



«Meu irmão você é uma das referências masculina mais fortes que tenho, é um ser de muita luz, um pai incrível, um amigo leal, ser humano sensível, repleto também de defeitos, que no qual te faz ser quem é, eu te amo muito e não vou escrever muito, mesmo querendo..rsrs», acrescentou.

«Obrigada por não ter desistido de mim!! Sou grata por sua vida, pelo respeito que você tem por mim! Feliz aniversário meu amor!!!», rematou a ex-concorrente da Ex-periência.

