Miguel Vicente explica o fim da relação com Bárbara Parada: «Soube de umas coisas...»

Miguel Vicente, vencedor do Big Brother 2022, esteve presente nesta sexta-feira, 24 de março, no programa «Dois às 10», onde falou sobre o término da relação com Bárbara Parada.

O algarvio começou por dizer: «Uma entrevista que foi feita aqui, com a Bárbara, foram ditas coisas a meu respeito que gostava de clarificar».

O vencedor do Big Brother, deixou claro que sentia amor verdadeiro pela ex-concorrente do programa: «Eu dentro do Big Brother o que eu senti pela Bárbara foi uma paixão e foi verdadeiro. Eu recebi mensagens do exterior a dizer que estava a ser prejudicado no jogo por essa relação. Eu ignorei essas mensagens e continuei com a Bárbara. Se fosse jogo, eu tinha descartado logo essa hipótese».

«Eu sabia perfeitamente que quando terminasse a relação, no tempo recorde, as pessoas iam-me apontar o dedo, que tinha sido jogo e que eu estava a jogar com a rapariga», disse.

Quando o algarvio saiu da casa, apercebeu-se que já não sentia o mesmo amor que sentia no inicio da relação: «Eu cheguei cá fora, já não estava a sentir e sabia que ao prolongar isto, ia adiar sofrimento, ia atrasar mais as coisas, eu não sou uma pessoa de estar a brincar com sentimentos e eu falei com a Bárbara e esclareci».

«A viagem que eu fiz para a Serra da Estrela, eu reservei a viagem para nós os dois». «Já me tinha chateado no Porto, onde eu tentei terminar a relação, porque soube de umas coisas, mas as coisas não correram bem e depois vim-me embora para baixo (Algarve)», concluiu.