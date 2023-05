Provocações, música e sushi: Tudo o que que sabe sobre a noite de Moisés e Mariana

Moisés Figueira e Mariana Duarte tiveram uma noite a sós no Sala do Triângulo, que começou com um jantar de sushi repleto de provocações, continuou com música e dança (pelo menos da parte de Mariana) e terminou com os dois a dormir no chão, no escurinho.

Durante o jantar, os dois falaram da situação que os envolve, também em conjunto com Sara Sistelo, criando o triângulo amoroso da casa, mencionando as brincadeiras que os dois têm e deixam Sara desconfortável.

O ambiente azedou quando Mariana fez um comentário que Moisés não gostou: «Eu até dava ali um test drivezinho», disse referindo-se a poder te algo com o colega. «Isto que acabaste de fazer não pode acontecer».

Para tentar animar, o Mestre pôs música e Mariana quis dançar, mas Moisés recusou-se e Mariana reagiu: «Não sabes levar as coisas na desportiva». A noite continuou com muitas conversas e algumas provocações: «Queres que eu tire a camisola e as calças?», brincou Moisés.

Já no escurinho, os dois falaram sobre Sara Sistelo e fizeram algumas combinações. De manhã, as conversas sobre o que se teria passado foram muitas e os dois disseram que não podiam falar, mas deram a entender que tinha acontecido alguma coisa: «Sabes como eu sou, tenho um dote para fazer asneiras», comentou Moisés com Lara Moniz.

Sara acabou por desabar em lágrimas com toda a situação, com Moisés a insistir que não pode falar do assunto e a evitar conversas com a amiga.