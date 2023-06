Há duas ex-moranguitas na série portuguesa que está a fazer sucesso! Sabe quem são?

«Morangos com Açúcar» estreou há 19 anos. Veja como eles mudaram!

«Rabo de Peixe», a série portuguesa da Netflix, estreou a 26 de maio e já é um sucesso a nível mundial, estando no Top 10 em 33 países.

No elenco, temos vários nomes sonantes da nossa ficção, como Kelly Bailey, José Condessa, Pêpê Rapazote, Maria João Bastos, Afonso Pimentel, entre muitos outros. Mas talvez tenha passado despercebido que há duas ex-moranguitas a marcar presença, já que não são do elenco principal: Benedita Pereira, a eterna Joana da 1ª temporada, e ainda Carolina Frias, que deu vida a Alice na última temporada, entre 2011 e 2012.

Na trama, Benedita Pereira faz parte do elenco recorrente, como Elvira; já Carolina Frias participa apenas em dois episódios.

Veja as imagens que a atriz partilhou no seu perfil do Instagram:

Recorde-se que ambas as artistas participaram em várias novelas da TVI, ao longo dos últimos anos.

Veja ainda o trailer de «Rabo de Peixe» aqui: