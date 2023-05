José Condessa "incendeia" redes sociais com capa que fez para revista masculina

A tórrida cena de sexo entre Simone e Edu

Alice e Edu fazem amor de forma escaldante

José Condessa, que deu vida a David em «Bem me Quer» e que integra agora o elenco de «A Filha», levou os fãs ao rubro ao partilhar, no seu perfil do Instagram, esta segunda-feira (29 de maio), a capa que fez recentemente para uma revista masculina, onde surge em tronco nu.

A publicação conta já com mais de 35 mil 'Gostos' e nos comentários podem ver-se vários emojis de fogo: 🔥

Veja aqui:

O ator é um dos protagonistas da série portuguesa, lançada na passada sexta-feira (26 de maio), na Netflix, que, em apenas dois dias, chegou ao top das séries mais vistas desta plataforma de streaming em 11 países. Deste projeto nacional fazem ainda parte outros nomes que conhecemos bem da ficção da TVI, como Kelly Bailey, Rodrigo Tomás, Helena Caldeira, Pêpê Rapazote, Maria João Bastos,