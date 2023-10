Detido suspeito de assediar sexualmente adolescente através das redes sociais

A Polícia Judiciária (PJ) deteve um homem, de 34 anos, suspeito de crimes de abuso sexual de criança e pornografia de menores ocorridos desde o final de 2021, com utilização de plataformas informáticas, foi anunciado esta terça-feira.

De acordo com um comunicado da PJ, a investigação teve início numa sinalização dos serviços do Ministério Público de Lousada, no distrito do Porto, efetuada pelo agrupamento de escolas que a vítima frequentava, “dando conta do seu evidente mal-estar psicológico”.

No decurso da investigação, acrescenta a PJ, “veio-se a apurar que o menor, à data com 14 anos, estaria a ser sexualmente assediado, através das redes sociais, por um indivíduo maior de idade, a quem tinha remetido vários conteúdos de natureza íntima”.

Refere-se ainda que “a pressão para o estabelecimento de uma relação de cariz sexual, por parte do abusador, exigindo um encontro presencial, acrescido da posse de imagens intimas, desencadeou na vítima um significativo sofrimento emocional, gerador de episódios de ataques de pânico, com recurso à urgência hospitalar”.

O detido, de 34 anos, vai ser presente a primeiro interrogatório judicial para aplicação de medidas de coação.