Camião "tombou e provocou derrame de óleo". Trânsito cortado no nó da A41/A3 na Maia

Um veículo pesado tombou esta quarta-feira no nó de ligação das autoestradas A41 com a A3, na Maia, no sentido Matosinhos/Porto, provocando um ferido ligeiro e o corte daquela via, disse fonte do Comando Territorial da Guarda Nacional Republicana (GNR) do Porto.

De acordo com a fonte, “o pesado tombou e provocou derrame de óleo”, pelo que aquela ligação rodoviária se encontra encerrada desde cerca das 05:52.

O condutor do camião sofreu ferimentos ligeiros e foi assistido pelo Instituto Nacional de Emergência Médica (INEM).

A fonte salientou que o corte do trânsito no nó de ligação da A41 com a A3 se deverá manter por aproximadamente mais “duas horas”, até cerca das 13:00, para trabalhos de remoção do pesado com reboque e para limpeza da via.

“Já chegou uma grua e estamos a aguardar a segunda para retirar o camião, para depois se proceder a limpeza da via”, acrescentou.

A alternativa para quem segue no sentido Matosinhos/Porto é “sair (da A41) no nó de Alfena, inverter e continuar o seu caminho”, disse.