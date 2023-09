Bastonário da Ordem do Médicos entre os feridos de um acidente em Tondela

O bastonário da Ordem dos Médicos está entre as vítimas de um acidente no IP3, sentido Viseu-Coimbra, junto à saída de Tondela. Carlos Cortes sofreu ferimentos ligeiros - tem um trauma torácico provocado pelo cinto de segurança, apurou a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

A Ordem dos Médicos confirmou um acidente envolvendo a viatura na qual seguia o bastonário, que se dirigia para Viseu, onde iria participar numa iniciativa do organismo.

O acidente fez quatro feridos. Uma das vítimas ficou encarcerada.

Foi acionado o helicóptero para evacuar o ferido grave, um homem de 70 anos.

"O IP3 está cortado em ambos os sentidos, entre o nó norte e o nó sul de acesso a Tondela, uma vez que a colisão se deu junto a Carvalhal, ao quilómetro 99,4", precisou à agência Lusa o segundo-comandante dos Bombeiros Voluntários de Tondela, Rui Vale.

Segundo o Comando Sub-regional Viseu Dão Lafões, o alerta foi dado pelas 10:37 e no local estão 25 operacionais apoiados por nove veículos dos Bombeiros de Tondela, GNR e INEM e um helicóptero.