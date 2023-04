A presença de um drone no espaço aéreo do Aeroporto de Lisboa obrigou, esta terça-feira de manhã, a suspender as aterragens e a desviar voos do Aeroporto Humberto Delgado, em Lisboa, apurou a CNN Portugal.

De acordo com fonte da NAV, entidade responsável pela gestão do tráfego aéreo, a operação foi suspensa durante uma hora por "motivos de segurança da navegação aérea" e causou atrasos nas aterragens. A operação foi normalizada às 11:27.

A situação já foi reposta, sendo que foram desviados pelo menos dez voos para outros aeroportos nacionais. A suspensão de aterragens durante uma hora irá levar a atrasos durante todo o dia.

A CNN Portugal sabe que o ‘drone’, veículo aéreo não tripulado, foi detetado na zona de Alcântara.

A NAV disse ainda à CNN Portugal que ainda se tentou a possibilidade dos aviões aterrarem na pista Norte, em Camarate, o que acabou por não acontecer devido vento forte.