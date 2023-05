Sete corpos, entre os quais os de duas adolescentes desaparecidas, foram encontrados na tarde desta segunda-feira durante uma busca pelas jovens. Estavam num terreno em Oklahoma, Estados Unidos, de um homem que já tinha registo por crimes sexuais.

Segundo a CNN Internacional, e segundo o porta-voz do Departamento de Investigações do Estado de Oklahoma, Gerald Davidson, os corpos foram encontrados “não na residência mas numa propriedade” do suspeito, em Henryetta, uma cidade a cerca de 140 km da cidade de Oklahoma. Na semana anterior, a Patrulha Rodoviária de Oklahoma já tinha emitido um alerta de desaparecimento/perigo para as duas jovens, Ivy Webster, de 14 anos, e Brittany Brewer, de 16 anos, bem como para o suspeito, Jesse L.McFadden, de 39 anos.

As duas adolescentes foram vistas pela última vez na manhã de segunda-feira em Henryetta e acredita-se que viajavam com McFadden, de acordo com o comunicado das autoridades.

Apesar de nenhum dos corpos ter sido identificado, o xerife do condado de Okmulgee, Eddy Rice, mostrou-se convicto de que dois deles eram das adolescentes desaparecidas. “Acreditamos que encontramos as pessoas. Só estamos à espera da confirmação.”

“Não há nenhum suspeito que estejamos a procurar neste momento”, disse ainda o porta-voz do departamento de Investigações do Estado de Oklahoma, Gerald Davidson.

Também na segunda-feira, McFadden deveria ter comparecido num julgamento no condado de Muskogee devido a acusações por vários crimes, incluindo pornografia infantil e solicitação de conduta sexual ou comunicação com um menor através de tecnologia. Perante a sua ausência, as autoridades emitiram um mandado judicial. Agora está a ser investigado por homicídio.