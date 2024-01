Governo reduz para 25% cortes no consumo de água no Algarve

O ministro do Ambiente, Duarte Cordeiro, anunciou que os cortes propostos para o consumo de água do setor agrícola no Algarve são, afinal, de 25%, ao invés dos iniciais 70% que estavam em cima da mesa no âmbito do plano de contingência.

Tal como o ECO noticiou, os cortes inicialmente previstos de 70% no consumo de água para a agricultura e de 15% para os consumidores urbanos no Algarve não eram valores fechados para o Governo. Os agricultores consideraram a proporção dos sacrifícios “insultuosa”.

Apesar de anunciadas esta quarta-feira, algumas das referidas medidas carecem da aprovação de outras entidades, como a Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Resíduos, os municípios ou o Conselho de Ministros.

Este plano foi elaborado ao longo das últimas duas semanas, durante as quais o Governo reuniu com os setores implicados, como o urbano e o agrícola. Estes setores estão debaixo dos holofotes uma vez que, de acordo com os dados da Agência Portuguesa do Ambiente, o urbano consumiu 75 hectómetros cúbicos, dos quais 40% são da responsabilidade da atividade turística, e o agrícola consumiu um total de 135 hm3.