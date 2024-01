Rúben Saraiva, o mercenário português que matou empresário albanês com sete tiros a pedido da máfia da Albânia

Chama-se Rúben Saraiva, é português e é o principal suspeito pela morte de Ardian Nikulaj, um empresário e político, de 51 anos, que foi abatido a tiro no seu próprio café, na cidade de Shengjin, na Albânia.

O cidadão de nacionalidade portuguesa tinha sido detido, em maio, em Rabat - capital de Marrocos -, mas só esta segunda-feira foi consumada a extradição para uma prisão albanesa, depois de Rabat e Tirana terem chegado a acordo. O momento foi partilhado no Facebook pelo próprio ministro do Interior da Albânia, Taulant Balla:

Saraiva já foi presente a um tribunal albanês, mas negou qualquer envolvimento no crime: "Não tenho nada que ver com o assassínio, estava de férias na Albânia! Estou ciente das acusações noticiadas pela comunicação social".

De acordo com a imprensa albanesa, a justiça acredita que, juntamente com três cidadãos britânicos, Rúben Saraiva executou Ardian Nikula depois de ter sido pago por Edmond Haxhia.

Haxhia tem ligações à máfia albanesa e é visto como o autor moral e organizador do assassínio, sendo que os três cúmplices ingleses - Thomas Mithan, de 35 anos; Steven Hunt, de 49 anos; e Harriet Bridgeman, de 28 – desempenharam apenas funções de observadores.

Segundo as autoridades de Tirana, Rúben Saraiva "é suspeito de ter matado o cidadão da Ardian Nikulaj com arma de fogo, no dia 19 de abril de 2023, nas instalações de um bar".

A imprensa albanesa destaca ainda que as câmaras de videovigilância captaram o momento em que o empresário de 51 anos estava sentado numa mesa a beber café no estabelecimento, do qual era dono, e Rúben Saraiva aparece, dispara sete tiros contra a vítima e abandona o estabelecimento.

O português manteve um capacete de mota, uma máscara cirúrgica e um colete refletor vestido durante o homicídio, colocando-se em fuga numa mota.

Rúben Saraiva vai ficar numa cadeia albanesa depois de lhe ter sido decretada a medida de coação de prisão preventiva pelos crimes de homicídio e posse de arma.