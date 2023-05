Costa vai a Belém antes de Marcelo falar ao país

O primeiro-ministro, António Costa, vai encontrar-se com o Presidente da República no Palácio de Belém, antes de Marcelo Rebelo de Sousa falar ao país sobre a crise política. Ao que a CNN Portugal apurou, a reunião está prevista para as 18:30 desta tarde.

Trata-se de uma reunião que já estava prevista, sendo o encontro semanal habitual entre os dois governantes.

Marcelo vai fazer uma declaração ao país esta quinta-feira, às 20:00, no Palácio de Belém. É a primeira declaração oficial de Marcelo Rebelo de Sousa após a recusa do primeiro-ministro em demitir o ministro das Infraestruturas, num caso que está a provocar grande tensão entre Belém e São Bento.

João Galamba apresentou a demissão do Ministério das Infraestruturas na terça-feira, horas depois de ter estado reunido com o primeiro-ministro. Minutos após o comunicado de Galamba, António Costa anunciou que recusava o pedido de demissão, admitindo que podia estar a ir contra a opinião da maioria dos portugueses.

Nesse mesmo dia, e ainda antes de António Costa terminar o seu discurso, Marcelo Rebelo de Sousa manifestou discordância em relação a essa decisão, afirmando através de uma nota escrita que "discorda da posição deste quanto à leitura política dos factos e quanto à perceção deles resultante por parte dos portugueses no que respeita ao prestígio das instituições que os regem" e realçando que "não pode exonerar um membro do Governo sem ser por proposta do primeiro-ministro".