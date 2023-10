Urso-pardo mata casal numa floresta do Canadá

Atacada por um cão em Inglaterra, criança de 5 anos sofre ferimentos "significativos" no rosto

Um urso-pardo atacou e matou duas pessoas e o seu cão no Parque Nacional de Banff, em Alberta, Canadá, revelaram as autoridades e um amigo da família.

Através de comunicado, a Parks Canadá revelou que recebeu o alerta de um dispositivo GPS, indicando a existência de um ataque de um urso no vale do rio Red Deer.

A operação de resgate teve de ser feita por terra, uma vez que as condições climatéricas não permitiram a utilização de apoio aéreo.

A equipa chegou ao local do ataque na madrugada de sábado e descobriu as duas pessoas mortas.

Segundo Kim Titchener, fundador da Bear Safety and More e amigo da família, as vítimas eram um casal e o seu animal de estimação.

O especialista apontou que os encontros entre humanos e ursos estão a aumentar, uma vez que a população desloca-se cada vez mais para o interior do território. Ainda assim, os ataques fatais são extremamente raros.

Para além disso, é normal que se vejam mais ursos no outono, uma vez que se tornam mais ativos na procura de alimentos, para se preparem para o período de hibernação.

O urso-pardo que atacou o casal acabou por ter de ser abatido por apresentar comportamento agressivo.