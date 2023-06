Quase 200 passageiros retirados de comboio após incêndio em túnel na Áustria

Quase 200 passageiros foram retirados de um comboio na Áustria na noite de quarta-feira após um incêndio a bordo durante a travessia de um túnel, disseram esta quinta-feira as autoridades.

A polícia do estado do Tirol disse à agência de notícias France-Presse (AFP) que 45 passageiros ficaram levemente feridos, provavelmente devido à inalação de fumo, com 33 transferidos para hospitais da região.

O comboio estava a atravessar um túnel junto à cidade de Terfens, nos Alpes austríacos, quando um cabo de energia se rompeu, disse à AFP um porta-voz da OeBB, a empresa que opera os comboios austríacos.

Além dos passageiros, o comboio também transportava automóveis, sendo que vários se incendiaram devido ao cabo danificado, acrescentou o porta-voz.

"O incêndio foi extinto às 22:19 [20:19 em Lisboa] e a retirada foi concluída às 23h40, horário local” (21:40 em Lisboa), acrescentou o funcionário.

O incêndio obrigou a uma operação que envolveu cerca de 700 operacionais dos serviços de emergência e levou ao encerramento do túnel e à interrupção dos serviços de transporte ferroviário.

O comboio da OeBB tinha deixado a capital austríaca, Viena, na noite de quarta-feira e deveria ter passado por Hamburgo, na Alemanha, antes de chegar esta manhã a Amsterdão, nos Países Baixos.