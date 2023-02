As autocaravanas novas vão pagar mais 10 mil euros ao Estado, em média (sem contar com o IVA de 23%), caso o parlamento dê 'luz verde' ao aumento do Imposto Sobre Veículos (ISV), de 30% para 100%, avança do Diário de Notícias/Dinheiro Vivo (DN/DV).

A proposta do Governo foi aprovada, na sexta-feira passada, na generalidade, apenas com votos favoráveis do PS - PCP, BE e Chega votaram contra, enquanto PSD, IL e PAN abstiveram-se. A votação final global ainda não tem data definida, mas, com a maioria absoluta dos socialistas, a aprovação final é garantida, a menos que o próprio PS decida alterar o documento.

A Associação Automóvel de Portugal (ACAP) estudou o impacto do agravamento deste imposto no negócio do caravanismo e nos setores a ele associados, como o turismo e a restauração.

O relatório desse estudo será apresentado esta quinta-feira, na comissão parlamentar de Orçamento e Finanças, mas o secretário-geral da ACAP resumiu ao DN/DV as principais conclusões do inquérito a mais de três mil associados.

"Neste momento, em média, um cidadão que compre uma autocaravana paga de ISV cerca de três mil euros, com o agravamento do imposto, tal como está, esse valor vai aumentar em mais de 10 mil euros", aponta.

"Para os comerciantes, estima-se um custo adicional que poderá rondar os 600 mil euros caso decidam absorver esse aumento no preço a cobrar ao cliente final", acrescenta o responsável, que considera "excessiva esta mudança na cobrança do imposto e pede aos deputados que "discutam outras formas de redução do benefício sem prejuízo para um setor já tão afetado pela pandemia e pela crise dos semicondutores e matérias-primas".