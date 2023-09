Pelo menos 200 trabalhadores temporários vão ser dispensados devido à paragem de produção da Autoeuropa

O número é rendondo e deve ser revisto em alta, já que do total de 19 empresas que compõem o Parque Industrial da Volkswagen Autoeuropa falta ainda apurar o ponto de situação de cinco: pelo menos 200 trabalhadores temporários vão ser dispensados por conta da paragem de produção da Autoeuropa.

Depois de se terem reunido quarta-feira, as comissões de trabalhadores do parque industrial emitiram esta quinta-feira de tarde um comunicado conjunto no qual dão como garantido o despedimento de pelo menos 200 funcionários com vínculo precário - 100 deles a laborar na própria Autoeuropa, que assumiu o compromisso de voltar a contratar aqueles funcionários, no final da paragem de produção provocada pela rutura de stock de uma peça essencial à construção dos motores do modelo T-Roc.

Na nota, subscrita por sete comissões de trabalhadores - VW Autoeuropa, VW Group Services, Rangel, Faurecia grupo Forvia, KWD, Palmetal e Visteon - e sindicatos do sector, é levantada a hipótese de poderem ser colocadas em marcha ações de luta conjunta perante aquilo que apelidam "política de agressividade de redução de custos" por parte da gigante alemã.

A Autoeuropa vai parar a produção durante nove semanas - de 11 de setembro a 12 de novembro, devido às dificuldades de um fornecedor da Eslovénia “severamente afetado” pelas cheias que ocorreram em agosto naquele país.