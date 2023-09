A notícia que os trabalhadores da Autoeuropa aguardavam: pelo menos 100 funcionários estão de regresso com a retoma em outubro

Autoeuropa vai retomar produção já no início de outubro

O comunicado foi enviado aos colaboradores ao final da tarde desta sexta-feira. A CNN Portugal teve acesso à nota interna que informa que, após vários esforços, a fábrica de Palmela vai conseguir reduzir em mais de um mês a paragem de produção, inicialmente prevista até 12 de novembro. Uma boa notícia para os cerca de cinco mil funcionários da Volkswagen Autoeuropa, em lay-off desde o passado dia 11 de novembro, em especial para os 100 trabalhadores temporários que foram dispensados e que poderão agora regressar aos postos de trabalho.

As novidades agradam ainda às empresas fornecedoras, a grande maioria, atualmente, também sem laborar e com trabalhadores em regime de lay-off e temporários afastados.

Volkswagen encontrou solução para falta de peça essencial à construção dos motores do T-Roc e anuncia-a em comunicado: “Subfornecedores existentes no portfolio do Grupo Volkswagen, entre os quais uma empresa chinesa e outra espanhola, serão responsáveis por assegurar o fornecimento parcial das peças", acrescenta o documento.

A Autoeuropa foi forçada a anunciar uma paragem de produção de nove semanas devido às dificuldades de um fornecedor da Eslovénia, que foi fortemente afetado pelas cheias que ocorreram naquele país no início passado mês de agosto, mas a empresa disse desde o início que estava à procura de soluções alternativas para retomar a produção com a maior brevidade possível.