Vão ser pelos menos 300 os trabalhadores temporários dispensados na Autoeuropa

Pelo menos 300 trabalhadores temporários vão ser dispensados devido à paragem de produção da Autoeuropa. Este é o número já contabilizado num momento em que ainda falta apurar o número de temporários em algumas empresas fornecedoras.

"Em conjunto, a Volkswagen Autoeuropa e a Autovision People (empresa de trabalho temporário da AE) vão procurar ativamente soluções que minimizem o impacto da suspensão da produção nos trabalhadores de trabalho temporário alocados na nossa fábrica", afirma a administração da empresa.

Entre as empresas do Parque Industrial da Volkswagen Autoeuropa que vão despedir trabalhadores encontram-se a Autoeuropa, que já admitiu que vai dispensar 100 trabalhadores, mas também Benteler, Vanpro e SAS Motherson vão dispensar 40 trabalhadores cada uma.

O Sindicato dos Trabalhadores das Indústrias Transformadoras, Energia e Atividades do Ambiente (SITE) do Sul avançou esta sexta-feira de tarde em comunicado enviado às redações que o número de trabalhadores despedidos ascendia a 650, mas as contas do sindicato incluem a empresa Visteon, que vai dispensar 300 funcionários com vínculo precário. Contudo, segundo apurou a CNN Portugal, o despedimento não se prende com a paragem de produção na Volkswagen, em Palmela. Apesar de fornecer a AE, a Visteon não é afetada com a suspensão anunciada e não vai sequer entrar em lay-off.

A Autoeuropa vai parar a produção durante nove semanas - de 11 de setembro a 12 de novembro - devido às dificuldades de um fornecedor da Eslovénia “severamente afetado” pelas cheias que ocorreram em agosto naquele país.