2024 traz novos aviões, lugares e melhorias nos aeroportos para os passageiros

Os passageiros vão voar em 2024 com companhias aéreas que estão a colocar em prática planos para depois do confinamento. E isso inclui novos e brilhantes aviões com designs de assentos inovadores que chegam a um ritmo acelerado.

Uma dispersão de novos aeroportos e terminais vai mudar o negócio em algumas regiões-chave, embora algumas rotas e aviões sejam adiados para 2025 ou mais tarde, por causa das dificuldades na cadeia de abastecimento.

Comecemos por esses novos aeroportos e terminais antes de analisarmos as entregas de aviões e os novos lugares.

Um grande terminal e uma grande modernização

O Aeroporto Internacional de Abu Dhabi, onde se encontra a Etihad Airways, abriu totalmente o Terminal A no final de 2023, após muitos atrasos. Esta enorme instalação representa uma grande melhoria e permitirá à Etihad oferecer ligações muito melhores, um espaço muito mais agradável para os passageiros e novos lounges à medida que a transportadora se expande até 2024.

Entretanto, no LAX de Los Angeles, as maiores novidades estão fora dos terminais - mais ou menos. O sistema de comboios Automated People Mover demorou cinco anos a ser concluído, com seis estações, ligando os terminais às novas instalações de aluguer de automóveis, às zonas de ride-hailing, aos parques de estacionamento e à nova estação do Metro Transit Center para as linhas locais C e K do Metro Rail.

Trata-se de uma melhoria significativa e espera-se que contribua para reduzir os problemas de trânsito do aeroporto quando for inaugurado em 2024.

Em todo o mundo, espera-se uma série de melhorias na qualidade de vida nos aeroportos, como mais scanners de bagagem, o que significa que não é necessário levar líquidos ou aparelhos eletrónicos para as filas de segurança, e mais aplicações integradas de companhias aéreas e aeroportos que reduzem os tempos de espera nas filas e aceleram o embarque.

Representação artística do novo sistema de comboios LAX Automated People Mover (Los Angeles World Airports/AP)

Uma grande diferença a bordo

As grandes novidades estão nos pequenos aviões - bem, não tão pequenos assim.

O Airbus A321XLR é a versão de maior alcance da família de aviões de corredor único A320neo da Airbus, com XLR a significar "alcance extra longo" de 4700 milhas náuticas ou cerca de nove a 10 horas de voo. Após alguns atrasos, prevê-se que comece a voar no final de 2024.

O A320neo pode ser conhecido de voos mais curtos de algumas horas, mas a versão XLR pode voar tão longe como um avião muito maior - e de forma mais económica para as companhias aéreas. O seu alcance extra longo abre muitas rotas conhecidas como "longas e finas": aquelas em que a procura de passageiros é demasiado pequena para um avião grande, mas demasiado longe para as versões anteriores dos aviões pequenos voarem.

"Se tudo correr bem, penso que isto irá realmente alterar os serviços às cidades e poderá trazer uma frequência adicional às rotas existentes, pelo que penso que este avião trará muita comodidade", afirma Flavien Tête, cofundador e diretor executivo do popular website de análise de voos Flight-Report.

O avião relativamente pequeno em comparação com os grandes aviões de fuselagem larga "também significa tempos de embarque e desembarque mais curtos", acrescenta Tête à CNN Travel, "e também novas cabines". A cabine dos aviões de fuselagem estreita não foi necessariamente concebida para assentos totalmente planos ou assentos económicos premium, e estes não foram realmente otimizados para a frota [anterior] de aviões de fuselagem estreita. Por isso, com o A321XLR, vamos ver lugares totalmente novos, um ambiente totalmente novo - vamos sentir-nos muito confortáveis".

As suites de classe executiva premium Stelia's Opera estão previstas em alguns aviões A321XLR (Franck Socha/Stelia)

A bordo do A321XLR, a grande novidade estará na classe executiva, onde encontrará novas e grandes suites com portas, à semelhança do que a JetBlue fez com o seu Airbus A321LR ("long range") no início dos voos para a Europa. Chegarão novas suites, como a Opera da Stelia e a Vue da Safran, que ultrapassam em termos de conforto os lugares mais antigos da classe executiva.

Na classe económica, espere o mesmo tipo de assentos completos com grandes ecrãs de entretenimento, tomadas eléctricas e opções de WiFi a bordo a que está habituado em voos de longo curso. Os assentos mais recentes, como o Recaro CL3810, também têm algumas das estruturas de apoio ao nível dos joelhos e das canelas para lhe dar um pouco mais de espaço para as pernas.

Na Austrália, a Qantas receberá os seus primeiros A321XLR em 2024, e a companhia aérea já está a começar a receber os seus primeiros aviões Airbus A220, substituindo os antigos Boeing 717 e acrescentando espaço e funcionalidades à sua experiência regional.

Um bando de novos aviões de grande porte significa novos lugares e serviços

Um Airbus A350-1000 da Japan Airlines (Airbus)

À medida que as companhias aéreas se afastam da recessão pandémica, começam a chegar os novos aviões que encomendaram, com novas cabines e novos lugares.

A Japan Airlines começará a operar o seu primeiro Airbus A350-1000 em janeiro de 2024, inicialmente para Nova Iorque e, mais tarde, na primavera, também para Dallas-Fort Worth. Com luxuosas suites de primeira classe, grandes suites de negócios, classe económica de luxo e alguns dos mais espaçosos lugares de classe económica do céu, este é um avião a ter em conta.

Preste atenção - ou ouça - aos novos altifalantes de encosto de cabeça nos lugares da primeira classe e da classe executiva, lançados nestes A350 da JAL. Trata-se do sistema Euphony da Safran, que se ajusta automaticamente para ter em conta o ruído da cabine, de modo a que o que estiver a ouvir não seja audível fora da sua própria suite. Não se destina a ouvir orquestras ou obras-primas cinematográficas, mas é excelente para adormecer a ouvir um documentário ou um podcast sem ter de usar auscultadores grandes (ou perder um auricular Bluetooth no lado do assento).

Entretanto, a Lufthansa deverá apresentar a sua geração de produtos Allegris, com novos lugares em primeira classe, executiva, premium e económica, atualizando a experiência a bordo. No entanto, os atrasos na produção significam que poderá haver mais algum tempo de espera para esta experiência.

Prevê-se que a Lufthansa introduza os seus lugares Allegris (Lufthansa)

A Air India também está a receber os primeiros A350 feitos pela empresa, acabados de renovar a marca, com novas e encantadoras pinturas de avião e novos e soberbos uniformes do estilista Manish Malhotra. Embora a companhia aérea tenha recebido alguns A350 anteriormente destinados à Aeroflot da Rússia no final de 2023, estas serão as primeiras cabines concebidas exclusivamente pela Air India, com novos assentos.

Também a Emirates recebe o seu primeiro A350 em meados de 2024, que terá novos lugares que ainda não foram revelados. A companhia aérea sediada no Dubai também está a planear substituir os assentos dos seus aviões Boeing 777 mais antigos por um novo produto de classe executiva - não demasiado cedo, dada a idade dos assentos destes aviões.

A American Airlines acrescenta à lista de novos lugares, tanto para aviões mais pequenos de fuselagem estreita como para aviões maiores de fuselagem larga.

Em termos mais gerais, a Airbus irá acelerar as entregas dos seus A350 "NPS" ou "New Production Standard", que oferecem uma cabina ligeiramente atualizada.

Para os passageiros, isto significa paredes laterais mais finas e mais espaço para cozinhas, armazenamento de refeições, lavabos e áreas de tripulação na parte da frente e de trás do avião.

Para as companhias aéreas que mantêm a atual disposição de lugares 3-3-3, esta é uma boa notícia para os passageiros: as cabines quatro polegadas mais largas significam um pouco mais de espaço para os ombros. Mas algumas companhias aéreas, incluindo a Etihad, estão a acrescentar um décimo lugar a cada fila da classe económica.

Mas nem tudo são más notícias para a económica: a Air New Zealand vai lançar os seus beliches Skynest em 2024 nos voos para Nova Iorque e Chicago, com seis compartimentos que permitem aos passageiros dormir um pouco. A companhia aérea espera cobrar entre 360 e 540 euros por uma sesta de quatro horas.

Na classe económica, o designer de cabinas de aviões Daniel Baron, diretor-geral da Lift Aero Design em Tóquio, diz à CNN que "a era pós-covid é um rio transbordante de queixas sobre a experiência do cliente, refletindo a frustração com as filas eternas nos aeroportos, a bagagem mal manuseada, os lounges lotados, as taxas por coisas que costumavam ser gratuitas e o espaço compacto na classe económica sempre cheia".

"Como estratégia para ajudar a mitigar os pontos fracos", prevê Baron, "as companhias aéreas vão investir mais na parte de trás do avião, com maior conforto nos assentos, uma estética mais elegante e conetividade gratuita. As características incluem melhores almofadas para os assentos e cores mais vivas, além de balcões para lanches e iluminação ambiente. É muito importante que as companhias aéreas ofereçam melhorias tangíveis e relevantes que mantenham as pessoas interessadas em voar".

Todos estes novos aviões significam que as companhias aéreas podem optar por substituir as suas frotas mais antigas ou expandir-se para novos destinos.

Esteja atento à medida que os horários são anunciados, especialmente para os voos intercontinentais - as rotas transatlânticas e transpacíficas estão a assistir ao aparecimento de muitos novos serviços sem escalas, que podem ser muito mais convenientes.