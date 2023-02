E se lhe dissermos que Portugal tem balões iguais aos que a China enviou para os Estados Unidos? Sim, é verdade, e todos os dias são utilizados, mas não para fins militares.

O presidente do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explica à CNN Portugal que todos os dias são lançados pelo menos três balões destes, os chamados balões meteorológicos, que também podem ter outro propósito: o da espionagem. De Lisboa, Funchal e Terceira são lançados balões todos os dias, sendo que na capital há vezes em que se lançam dois.

Balão-meteorológico lançado pelo IPMA (IPMA)

A China já veio dizer que o balão em causa não é um balão-espião mas sim um balão meteorológico parecido com os portugueses. Mas os Estados Unidos parecem desconfiar das reais intenções do objeto, acompanhando de perto o seu percurso, que deve continuar a fazer-se por território norte-americano nos próximos dias.

Um caso que “não é normal nem habitual”. É assim que o general Leonel de Carvalho descreve à CNN Portugal a passagem do balão-espião que teve origem na China e que foi detetado pelos Estados Unidos, onde ainda se encontra.

A utilização deste objeto para estes fins de espionagem é fora do normal, até porque há meios melhores e mais eficazes de recolher informação, nomeadamente os satélites que a China tem em órbita, alguns dos quais com alcance do território norte-americano. No entanto, há uma pequena explicação que pode justificar a utilização deste balão, que a China garante ser para fins meteorológicos: o preço.

É incomparavelmente mais barato lançar um destes objetos do que colocar em órbita um outro satélite, o que custaria milhões de euros, e também seria muito mais visível para o inimigo.

Leonel de Carvalho confessa-se “surpreendido” por um cenário destes como o que se verificou agora entre a China e os Estados Unidos, até porque este tipo de equipamento já não se via há vários anos. De resto, esta era uma forma comum de Estados Unidos e União Soviética se estudarem durante a Guerra Fria.

Ainda antes disso, na Guerra Civil norte-americana, Confederados e Unionistas utilizaram este mesmo tipo de balões, à altura não tão sofisticados.

Mas a primeira vez que se verificou a utilização de um destes balões a nível militar foi ainda no século XVIII, mais precisamente em 1794. Aí, durante as batalhas após a Revolução Francesa, nomeadamente na batalha de Fleurus, os franceses utilizaram este tipo de objetos para espiar austríacos e holandeses.

Apesar do que a China diz, a verdade é que esta é pelo menos a terceira vez que se deteta um balão do género a sobrevoar solo dos Estados Unidos. Isso mesmo foi confirmado pelo Pentágono, que, sem especificar quando, referiu que objetos do género sobrevoaram as ilhas de Guam e Hawaii.