A presidente da Comissão Europeia considerou hoje que o assalto ao Congresso, ao Supremo Tribunal Federal e ao Palácio do Planalto do Brasil constituiu um “ataque à democracia” e sublinhou o seu apoio ao Presidente.

O ataque aos órgãos de soberania do Brasil “é uma grande preocupação para todos nós, defensores da democracia”, afirmou a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, numa mensagem divulgada através da rede social Twitter.

I strongly condemn the assault on democracy in Brasil.



This is a major concern to all of us, the defenders of democracy.

My full support to President @LulaOficial, who was elected freely and fairly.