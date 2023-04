Quatro crianças morreram e três ficaram feridas após um ataque a uma creche no Brasil. De acordo com o portal de notícias G1, pelo menos uma das crianças feridas estará em estado grave.

Segundo a BBC, um homem de 25 anos invadiu na manhã desta quarta-feira a creche particular Bom Pastor, no Estado de Santa Catarina, e atacou as crianças com um machado, entregando-se depois às autoridades.

O número exato de feridos permanece, no entanto, por apurar: enquanto o hospital para onde as vítimas foram transferidas alega ter recebido quatro crianças, dois meninos e duas meninas, os bombeiros referem apenas três feridos.

Pelas 10:00 da manhã na hora local (14:00 em Lisboa), já todas as crianças tinham sido retiradas da creche e reunidas com as famílias, que aguardavam expetantes no exterior do estabelecimento escolar.