Falsa médica detida depois de trabalhar sete meses em hospital de Barcelona

Uma mulher de 30 anos foi detida por se fazer passar por médica, em Barcelona, Espanha. Apesar de não ter estudos ou título profissional, a mulher exerceu medicina no Hospital de Berga, durante sete meses, escreve o La Vanguardia.

Mas esta não era a primeira vez que a mulher se fazia passar por profissional de saúde. As investigações levadas a cabo pelas autoridades espanholas demonstraram que esta já se teria feito passar por enfermeira ou médica em três centros de saúde. Para além do Hospital de Berga, a impostora trabalhou de forma fraudulenta no Hospital Universitário Dexeus, de Barcelona, e numa clínica em Girona.

Na passada quinta-feira, o diretor do hospital decidiu denunciar a mulher que trabalhava na unidade hospitalar sem possuir qualificações para fazê-lo. As autoridades investigaram e perceberam que a falsa médica usava o número da cédula profissional de outro médico, assim como a sua assinatura digital.

Ao ser contratada, a mulher apresentou apenas uma captura de ecrã com o número do título profissional e duas fotos vestida de médica. Isto levou a que o Hospital de Berga admitisse "irregularidades importantes" na admissão da impostora e a que demitisse o diretor de recursos humanos.

O facto da impostora pedir a opinião de outros colegas sempre que tinha de passar alguma receita ou relatório levantou suspeitas. Quando perceberam que não constava da base de dados da Ordem dos Médicos, os responsáveis do hospital abriram-lhe um processo disciplinar e suspenderam-na - além de a denunciarem à polícia.

A falsa médica terá de responder por quatro crimes, entre os quais intrusão profissional, falsificação de documento e usurpação de estado civil. A investigação prossegue, com as autoridades a tentarem apurar se a mulher terá trabalhado noutros locais, além dos já conhecidos.