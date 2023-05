Homem em cadeira de rodas teve de rastejar para sair de avião da Ryanair

Adrian Keogh, um cidadão irlandês que anda de cadeira de rodas há oito anos, diz que foi forçado a descer do avião sem ajuda da tripulação da Ryanair, tendo descido as escadas sozinho, em notórias dificuldades.

Segundo a versão deste passageiro, foi-lhe dito que a assistência do aeroporto de Landvetter, na Suécia, onde o avião tinha acabado de aterrar, ia demorar uma hora. Adrian terá então dito aos tripulantes que estava com muitas dores e não aguentaria esperar, pelo que estes lhe terão dito que podia sair sozinho.

"Eram degraus íngremes, de aço ondulado", disse Adrian à BBC News, que tem uma lesão na coluna desde que sofreu um acidente na construção, em 2015.

Ele viajava com o irmão, que se ofereceu para o ajudar a descer, quando o incidente ocorreu. Adrian não aceitou, pois acreditava que descer ao colo do irmão era perigoso para os dois.

"Se ele caísse, ficaríamos os dois feridos, por isso tive de ser eu a descer sozinho", disse ainda.

Adrian apenas queria "viajar com dignidade", disse ao Daily Mail, mas acabou por sentir-se humilhado enquanto os tripulantes de cabine olhavam para ele a descer as escadas sozinho.

"Ter de rastejar pelo chão à frente de algumas pessoas que me estavam a observar... Foi humilhante. Não consigo acreditar que uma coisa destas tenha acontecido", contou.

Adrian Keogh publicou o sucedido no seu instagram, comentando: "Como alguns saberão, utilizo uma cadeira de rodas a tempo inteiro e paguei um suplemento para ser transportado do avião para a minha cadeira de rodas.(...) As autoridades de Landvetter culparam a Ryanair e a Ryanair culpou o aeroporto. Não queriam que tirássemos a fotografia. Não estou à procura de nada, apenas do serviço que paguei e de poder viajar com dignidade."

O aeroporto de Landvetter comentou o post, pedindo desculpa pelo atraso na assistência e garantindo que este ocorreu devido a outra emergência médica.

A Ryanair nega que a sua tripulação tenha dado a indicação ao passageiro para sair sozinho.