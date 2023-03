Abdul Bashir foi transferido do hospital de São José para o hospital Curry Cabral, em Lisboa, por questões de segurança, apurou a CNN Portugal. O atacante do centro ismaelita está sob custódia policial e vai ter de ficar num quarto de isolamento que apenas está disponível na unidade hospitalar para a qual foi transferido.

A CNN Portugal sabe que a PSP, responsável pela guarda do arguido no hospital, tomou esta decisão para garantir que não há contacto com outras pessoas.

O suspeito tem ferimentos numa perna, barriga e anca resultado do manuseamento da faca com que fez o ataque e irá ser sujeito a novas intervenções cirúrgicas.

De acordo com o diretor da Polícia Judiciária, Luís Neves, Abdul Bashir, que já foi ouvido pelo autoridades, irá permanecer internado "nunca menos do que dez dias".

À CNN Portugal, a PSP confirma a transferência do suspeito, mas diz que não quer comentar a "decisão da deslocação".

O ataque, que aconteceu esta terça-feira em Lisboa, fez dois mortos e um ferido grave que, segundo Luís Neves, ficará internado durante "muito tempo". Abdul Beshir, o suspeito do ataque, foi baleado pela polícia durante o ataque e encontra-se internado no hospital de Curry Cabral, em Lisboa, para onde foi transferido por questões de segurança.