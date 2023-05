Influencer chinês encontrado morto após filmar-se a beber várias garrafas de álcool

Um influencer chinês, Wang Moufeng, foi encontrado morto em casa, cerca de 12 horas após ter feito um direto em que bebia quantidades excessivas de álcool, na aplicação chinesa Douyin, semelhante ao TikTok.

O jornal britânico The Independent noticia que Moufeng consumiu pelo menos sete garrafas de Baijiu, um licor chinês incolor e com um volume de álcool entre 35% e 60%, semelhante a uma aguardente.

De acordo com a BBC, Wang Moufeng participou num desafio de quatro rondas com outros influencers naquela rede social. Neste tipo de desafios digitais, os participantes competem entre si por prendas doadas pelos seguidores. Wang terá perdido três das rondas da prova e teve de beber as garrafas de Baijiu como punição.

O direto terminou pouco depois da meia-noite e o corpo do homem foi encontrado no dia seguinte ao meio-dia.

O influencer tinha 34 anos e era conhecido como Brother Three Thousand na Douyin. No dia 16 de maio, foi encontrado já sem vida na casa onde vivia em Lianyungang, na província de Jiangsu.

No vídeo, Wang Moufeng decidiu despejar parte da garrafa na mesa e pegar-lhe fogo para provar que o líquido continha mesmo álcool. Acabou por ser encontrado morto 12 horas depois.

Este caso está a levar o regime chinês a escrutinar os regulamentos de segurança de plataformas como a Douyin, perante o aumento repentino do número de utilizadores.