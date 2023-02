A escritora brasileira Clarice Berardinelli, que ocupava a oitava cadeira na Academia Brasileira de Letras (ABL), morreu esta terça-feira aos 106 anos. Era considerada uma das maiores especialistas do mundo em literatura portuguesa, sobretudo na obra de Fernando Pessoa, Luís de Camões e Gil Vicente.

Licenciada em Letras Neolatinas pela Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras da Universidade de São Paulo (1938); doutora em Letras Clássicas e Vernáculas pela Faculdade Nacional de Filosofia da Universidade do Brasil (1959); livre-docente de Literatura Portuguesa por concurso pela Faculdade Nacional de Filosofia (1959), defendendo a tese: "Poesia e poética de Fernando Pessoa", a primeira sobre o autor feita no Brasil.

Foi professora durante mais de 50 anos em instituições como a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio); foi professora em diversas universidades, no Brasil e não só, incluindo na Universidade de Lisboa entre 1987 e 1989.

Entre as principais obras de Cleonice Berardinelli encontram-se “Estudos Camonianos", de 1973, que foi ampliada em 2000, “Obras em prosa: Fernando Pessoa”, de 1986, “A passagem das horas de Álvaro Campos”, de 1988, “Poemas de Álvaro Campos”, editada em Lisboa em 1990, “Fernando Pessoa: outra vez te revejo..., de 2004”, e Gil Vicente: autos”, de 2012.

Entre as muitas distinções que recebeu, em 1966 foi feita Comendadora da Ordem do Infante D. Henrique, de Portugal. Em 2016 foi elevada a Grã-Cruz da mesma Ordem.

Foi correspondente brasileira da Academia das Ciências de Lisboa, Classe de Letras, desde 27 de novembro de 1975 - Berardinelli foi eleita para a ABL em 2009.

O Presidente da República português, Marcelo Rebelo de Sousa, já manifestou pesar pela morte de Cleonice Berardinelli, sublinhando o seu "lugar destacadíssimo" entre os estudiosos brasileiros da literatura portuguesa. “De todos os lusitanistas, que tanto contribuem para manter viva a cultura portuguesa no mundo, os brasileiros merecem menção especial, dada a nossa história antiga e a nossa língua comum. E de entre os estudiosos brasileiros da literatura portuguesa, Cleonice Berardinelli tinha um lugar destacadíssimo”, lê-se numa nota do chefe de Estado português.

Na mensagem publicada no site da Presidência, Marcelo refere ainda que “os escritores e académicos portugueses e brasileiros, e os seus alunos dos dois lados do Atlântico, devem muito ao magistério de 'Dona Cleo', como era carinhosamente tratada”.