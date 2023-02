Um homem de Queensland, na Austrália, decidiu colocar-se em perigo para ajudar um coala a atravessar uma das estradas mais movimentadas da região.

De acordo com o jornal inglês The Guardian, Will Thornton avistou o animal a tentar atravessar esta “autoestrada” com quatro vias de trânsito - algo diferente das que existem em Portugal e com um limite de velocidade inferior -, durante a manhã desta quinta-feira.

“Eu e a minha mulher estávamos a beber café no alpendre quando vimos um coala a sair das árvores mesmo à nossa frente”, explica o homem de 39 anos.

Quando perceberam que o animal se estava a dirigir para a Gold Coast Hihgway, optou por agir: “Então desci e tentei manter a distância, porque não o queria assustar em demasia”. O marsupial estava, no entanto, determinado em atravessar a estrada.

“Então pensei: é melhor que pare o trânsito e o ajude a atravessar”, conta Will.

Por fim, Will Thornton explica que “as pessoas no carro foram muito compreensivas” e que pararam os veículos assim que colocou o primeiro pé no alcatrão.

A mulher que ficou na habitação aproveitou para filmar o momento, enquanto narrava a aventura do companheiro.