Ana Catarina Mendes, ministra dos Assuntos Parlamentares, respondeu ao líder do PSD, que acusou o governo do "crime de desobediência qualificada" por não enviar à comissão de inquérito pareceres sobre a demissão da ex-CEO da TAP.

"O Governo não se furtou a responder", assinalou Ana Catarina Mendes. "A comissão de inquérito colocou perguntas ao Governo, o Governo considerou que devia responder, mas tem um entendimento diferente, de que as perguntas que foram colocadas extravasam o objeto desta comissão, vão para lá daquilo que é o objeto desta comissão parlamentar de inquérito", disse a ministra.

Ana Catarina Mendes defendeu ainda que "o que foi pedido pelos deputados do PSD ao Governo não foi a fundamentação jurídica" do despedimento, que diz ser do domínio público. "O que foi pedido foi a troca de e-mails, de correspondência, de pedidos de parecer, de pedidos de opinião, para a construção da decisão final do despedimento. Essa, não me parece que seja do domínio público", esclareceu.

Ana Catarina Mendes disse ainda que "uma comissão parlamentar de inquérito não é para estarmos todos os dias a alimentar polémicas" e que o Governo "em todos os momentos" está disponível para colaborar.