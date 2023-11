Senhorios ameaçam contestar congelamento de contratos antigos

O afastamento de uma compensação aos senhorios com rendas antigas pode levar a Associação Lisbonense de Proprietários (ALP) a contestar, em tribunal, a legislação que congelou de forma definitiva os contratos de arrendamento anteriores a 1990, avança o jornal Público.

A compensação era uma das medidas do programa Mais Habitação e a decisão de manter as rendas congeladas foi avançada pela ministra Marina Gonçalves, no âmbito de uma reunião do Conselho Nacional de Habitação (CNH), que justificou a manutenção com atual momento político que o país vive.

Os senhorios admitem agora vir a contestar o congelamento dos contratos antigos por considerarem que a lei em causa só prevê que o congelamento aconteça quando há a criação da compensação para os senhorios.

Luís Menezes Leitão considera que sem essa parte da norma ser cumprida, toda ela é colocada em causa e que, por isso, está "a pensar" avançar para tribunal contra o congelamento dos contratos antigos.