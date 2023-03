A lista de vítimas de acidentes com armas de fogo continua a aumentar na América. No Texas, Estados Unidos, uma menina de três anos disparou acidentalmente sobre a irmã de quatro, o que resultou no seu falecimento, no passado domingo.

Ao que tudo indica, cinco adultos - entre eles mãe e padrasto - estavam presentes, mas todos estavam seguros de que alguém vigiava as duas meninas, que estavam no quarto. De repente, a arma foi disparada e o pior aconteceu. Quando a ambulância chegou, já não havia nada a fazer, a menina foi declarada morta no local.



Ainda que o caso tenha sido acidental, não é claro se algum dos adultos virá a enfrentar acusações criminais, por não garantirem que as crianças não teriam acesso à arma.

“Parece mais uma história trágica de uma criança com acesso a uma arma de fogo e que acaba por ferir outra pessoa”, disse o xerife de Harris County, Ed Gonzalez aos jornalistas, de acordo com a Associated Press, citada pelo The Guardian. “Os nossos corações estão partidos”, lamentou.

Este é apenas mais um exemplo que ilustra o problema que os Estados Unidos têm vivido no que diz respeito ao controlo de armas. Para se ter uma ideia, só em 2023, segundo indica o Gun Violence Archive, as armas de fogo já afetaram as vidas de 160 crianças, dos 0-11 anos, sendo que 47 acabaram mortas e 113 feridas.

Neste sentido, Ed Gonzalez sublinhou a necessidade dos proprietários de armas serem mais responsáveis: “Têm de guardar as vossas armas num local seguro. Não podem apenas dizer às crianças para não tocarem nelas."