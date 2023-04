Vai sair de casa e precisa do comboio para se deslocar? É algo que pode ser altamente imprevisível durante todo o mês de abril, com diferentes greves a afetarem a CP e a Infraestruturas de Portugal, nomeadamente aquela que foi convocada pelo Sindicato dos Maquinistas (SMAQ) e que dura desde 1 de abril até 1 de maio.

A CP divulga diariamente a lista dos serviços mínimos para as várias ligações que faz diariamente. Pode consultar aqui os comboios que, segundo a empresa, vão mesmo circular (pode também consultar as listas no fim deste artigo):

A greve afetará os serviços em particular nesta quinta-feira, até porque aos maquinistas se juntam a outros sete sindicatos. Quanto aos restantes dias, e segundo a CP, está previsto que se realizem a maior parte das ligações.

"Aos clientes que já tenham bilhetes adquiridos para viajar em comboios dos serviços Alfa Pendular, Intercidades, Internacional, InterRegional e Regional, permitiremos o reembolso no valor total do bilhete adquirido ou a sua troca gratuita para outro comboio da mesma categoria e na mesma classe", informa a CP.

O reembolso ou troca podem ser efetuados na aplicação myCP na área "Os seus bilhetes" até aos 15 minutos que antecedem a partida do comboio da estação de origem que foi definida na compra. É também possível proceder a esse reembolso ou troca através das bilheteiras.

"Passado esse prazo, e até 10 dias após terminada a greve, pode ser pedido o reembolso através do preenchimento do formulário de contacto online “Reembolso por Atraso ou Supressão”, com o envio da digitalização do original do bilhete", esclarece a CP.

Serviços Mínimos Alfa/Intercidades

Serviços Mínimos Regional/Interregional/Internacional

Serviços Mínimos Urbanos de Lisboa

Serviços Mínimos Urbanos do Porto

Serviços Mínimo Urbanos de Coimbra