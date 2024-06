Detenção por violência doméstica e apreensão de armas ilegais na Nazaré

PSP e GNR com falta de viaturas e polícias para assegurar "patrulhas de 24 horas"

Um homem de 39 anos foi detido na segunda-feira na Nazaré, em cumprimento de um mandado de detenção emitido pelo Tribunal de Alcobaça, pela prática do crime de violência doméstica sobre a ex-companheira de 36 anos, informou a Polícia de Segurança Pública (PSP).

"Por existir a suspeita que este cidadão fosse possuidor de armas, deu-se cumprimento de um mandado de busca e apreensão, tendo sido realizada busca domiciliária à residência do detido", refere a PSP, em comunicado.

Segundo a PSP, foram apreendidas duas pistolas de calibre 6.35 mm e 35 munições, do mesmo calibre, aptas a serem usadas.

Na investigação apurou-se que o homem não tem licença de porte de arma, nem as armas qualquer documentação, existindo mesmo um pedido de apreensão a uma das pistolas, acrescenta a polícia.

O detido foi presente às autoridades judiciárias, tendo sido aplicadas as medidas de coação de proibição de contacto com a vítima, quer pessoalmente ou através de redes sociais, e proibição de aproximação do local de trabalho e residência da mulher, indica ainda a PSP.