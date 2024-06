Uma mulher foi morta com um tiro de caçadeira quando regressava a casa, no Bairro da Bela Vista, em Setúbal, no domingo à noite. Ao que a TVI conseguiu apurar, a mulher foi apanhada entre ajuste de contas de que era alheia.

Ao ser atingida na cabeça, a mulher perdeu o controlo do carro e embateu nos contentores que estavam na rua.

Os desentendimentos e disparos terão tido início no sábado à tarde na Rua Padre José Nunes da Silva, nas proximidades do Bairro Amarelo.