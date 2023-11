Tem 41 anos, possuía milhares de cartões SIM, foi detido. Motivo: "Olá, pai / Olá, mãe", a burla do WhatsApp

Um cidadão estrangeiro de 41 anos foi detido pela Polícia Judiciária (PJ), através do Departamento de Investigação Criminal de Leiria, pelo crime de burla qualificada através do esquema conhecido como “Olá, Mãe / Olá, Pai”, informam as autoridades através de comunicado.

No seguimento de uma denúncia, iniciou-se uma investigação a este esquema que tem atingido vítimas " por todo o território nacional" e que também está "disseminado noutros países europeus".

Muitas das pessoas atingidas pela burla têm "idade avançada" - "acreditando que estavam a falar com os filhos e que estes se encontram em dificuldades financeiras e/ou a necessitar de concretizar pagamentos urgentes, dispunham-se, de imediato, a efetuar uma transferência/pagamento cujos valores variavam, mas que, nalguns casos, ascenderam a milhares de euros".

Este tipo de burlas "supera as 200 denúncias", revela a PJ, acrescentando que os casos correspondem a valores que "ultrapassam os 100 mil euros".

Ultrapassadas as dificuldades inerentes a uma investigação desta natureza e "após várias diligências e com autorização judicial", as autoridades deram cumprimento a um mandado de busca domiciliária que levou à detenção, em flagrante delito, do cidadão estrangeiro.

A PJ apreendeu "sete modems, que acoplavam 32 cartões SIM por aparelho, significando que operavam 224 cartões em simultâneo", assim como milhares de cartões - sete mil por utilizar e mais de 1.500 já utilizados.

Esta operação permitia que em um só dia pudessem ser enviadas milhares de mensagens "Olá pai / Olá, mãe".

O homem "interagia com terceiros, em rede, podendo efetuar esquemas do género no território nacional, bem como noutros países".

O detido será presente às competentes Autoridades Judiciárias para primeiro interrogatório judicial e aplicação das medidas de coação consideradas adequadas.