Um homem com 55 anos foi esfaqueado na região do tórax, em Sobreiro, concelho de Mafra, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

A agressão ocorreu pouco depois das 11:00, junto à rotunda onde existe uma gasolineira.

Bombeiros, Guarda Nacional Republicana (GNR) e VMER estão no local.