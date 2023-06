Usava identidade de funcionários e obtia créditos para comprar viaturas. Empresário de Alcobaça detido por crimes de burla qualificada

Um empresário de Alcobaça foi detido pelo crime de burla qualificada sobre funcionários da sua empresa, cujas identidades usou para contrair créditos, informou esta quarta-feira a Polícia Judiciária (PJ).

O homem, de 33 anos, proprietário de uma empresa do ramo da construção civil, “utilizou a identidade de alguns dos seus funcionários, sem o seu prévio consentimento ou conhecimento, para obter créditos bancários para a aquisição de viaturas e efetuou contratos com operadoras de telecomunicações sob o mesmo ‘modus operandi'”, divulgou a PJ em comunicado.

“Foram efetuados créditos para três viaturas e feitos contratos com duas operadoras de telecomunicações em que foram lesados dois funcionários”, precisou à agência Lusa o diretor da Polícia Judiciária de Leiria, Avelino Lima.

De acordo com o mesmo responsável, a alegada burla foi “denunciada pelos lesados, quando começaram a entrar nas suas contas os débitos relativos a compras de carros que não tinham feito”, levando à investigação, que culminou com a detenção do suspeito, em cumprimento de um mandato emitido pelo Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) das Caldas da Rainha.

Foram ainda realizadas três buscas na zona de Alcobaça e do Bombarral, “tendo sido apreendidos relevantes elementos de prova sobre os factos sob investigação”, pode ler-se no comunicado.

Segundo a Polícia Judiciária, “com esta conduta o arguido causou prejuízos na esfera de terceiros de cerca de 70 mil euros”.

O arguido foi esta quarta-feira presente a tribunal para primeiro interrogatório judicial e aplicação de medidas de coação, tendo ficado sujeito a apresentações bissemanais às autoridades policiais da sua área da residência, depois de se ter comprometido “a ressarcir os lesados”, explicou o diretor da PJ de Leiria.