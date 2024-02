Abanou "violentamente" a filha provocando-lhe a morte na Bélgica. Foi detido em Portugal

A síndrome do bebé abanado: o que é, como se produz a lesão e como se diagnostica (a propósito do caso suspeito no Hospital de São João)

Um homem de 28 anos foi detido por ser suspeito de ter matado a filha, em 2023, quando residia na Bélgica, informa a Polícia Judiciária (PJ) em comunicado. O detido "terá abanado violentamente" a criança, "provocando a sua morte", explicam as autoridades.

A detenção foi efetuada pela PJ, "com a colaboração da Polícia Federal do Brasil, no cumprimento de um mandado de detenção europeu, emitido pelas autoridades judiciárias da Bélgica, pela prática do crime de homicídio qualificado".

O detido fica em prisão preventiva, "enquanto decorre o processo de extradição".