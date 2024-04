Um homem de 38 anos não sobreviveu aos ferimentos causados por agressões com recurso a arma branca durante uma desavença com um vizinho na via pública, em Portimão, na noite de quinta-feira, sabe a TVI (do mesmo grupo da CNN Portugal).

A vítima ainda foi transportada para o Hospital de Portimão, mas acabou por morrer.

A Polícia de Segurança Pública (PSP) deteve o suspeito, de 61 anos.