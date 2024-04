Explosão numa habitação em Ponte de Sor. Uma mulher e quatro crianças ficaram desalojadas

Cinco pessoas, uma mulher e quatro crianças, ficaram desalojadas na quinta-feira à noite, na sequência de uma explosão na habitação onde residiam, em Ponte de Sor (distrito de Portalegre), disse esta sexta-feira fonte da Proteção Civil.

Fonte do Comando Sub-Regional de Emergência e Proteção Civil do Alto Alentejo indicou à agência Lusa que residiam na habitação uma mulher de 34 anos e quatro crianças com idades compreendidas entre os 2 e os 6 anos.

O alerta foi dado pelas 20:10 e a explosão terá sido provocada por uma fuga de gás num fogão.

De acordo com a fonte do comando sub-regional, a mulher sofreu ferimentos ligeiros e foi transportada para o hospital de Portalegre, tendo as crianças pernoitado em casa de familiares.

A fonte acrescentou ainda que a habitação ficou sem condições de habitabilidade.

Nas operações de socorro estiveram envolvidos 11 operacionais, auxiliados por cinco veículos.